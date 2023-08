16-Jähriger will Mann am Bahnhof helfen: Der verletzt ihn mit einer Flasche

Der Jugendliche wollte dem Mann helfen. Doch dann greift der den 16-Jährigen mit einer zerbrochenen Flasche an und verletzt ihn. Jetzt sucht die Polizei den Mann.

Eigentlich habe der 16-Jährige dem Mann am Bahnhof in Senden nur helfen wollen. Doch dann ist der Jugendliche nach Angaben der Polizei von dem bislang Unbekannten angegriffen und sogar verletzt worden. Mit einer groben Beschreibung des Mannes erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise von Zeugen. Vor allem zwei Damen werden gesucht.

Der 16-Jährige habe in der Nacht zum Samstag, gegen 1 Uhr, die neue Fußgängerbrücke am Sendener Bahnhof überquert. Auf der Brücke habe ein Mann in Rückenlage gelegen. Als der Jugendliche diesen entdeckte, nahm er an, er befinde sich in einer Notlage. Kurzentschlossen drehte der 16-Jährige den Mann in die stabile Seitenlage.

Angriff auf Bahnhof-Brücke in Senden: Mann verletzt 16-Jährigen mit Glasflasche

Der der am Boden liegende Mann hatte jedoch lediglich geschlafen. Durch das Drehen wachte er auf, stand auf und griff den Jugendlichen mit einer zerbrochenen Glasflasche an. Der Jugendliche wehrte den Angriff mit seinen Händen ab, verletzte sich hierbei aber an der Hand. Anschließend entfernte sich der Angreifer in Richtung des Stadtparks.

Der Jugendliche ging zurück zum Bahnhofsvorplatz und traf dort auf eine zufällig vorbeikommende Streife. Den Beamten berichtete er vom Vorfall. Sofort sei eine Fahndung eingeleitet worden, heißt es. Der Angreifer aber konnte nicht mehr angetroffen werden. So wird er beschrieben:

Mitte 30,

ungefähr 1,80 Meter groß

schlanke Statur

Drei-Tage-Bart

schwarze Hoodie, mit über den Kopf gezogener Kapuze

dunkle Jogginghose

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. Insbesondere werden zwei junge Damen, die unmittelbar vor dieser Auseinandersetzung ebenfalls über die Fußgängerbrücke gelaufen sein sollen, gebeten, sich zu melden. (AZ)