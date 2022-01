200 Briefe in Container entsorgt: Post-Mitarbeiter handelte aus "Überforderung"

Plus 200 ungeöffnete Briefe wurden in einem Papiercontainer entsorgt. Ein Verantwortlicher wurde nun ermittelt. Steckt hinter dem Vorfall ein größeres Problem?

Um die 200 ungeöffnete Briefe sind im vergangenen Jahr in einem Papiercontainer entdeckt worden. Wie sie dorthin kamen, war bislang unklar. Ermittelt wurde wegen des Verdachts der Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses. Wie die Staatsanwaltschaft Memmingen nun auf Nachfrage mitteilt, steht das Verfahren kurz vor dem Abschluss. Es sei ein Verantwortlicher ermittelt worden, der die Tat bereits eingeräumt habe, heißt es. Aber steckt hinter dem Vorfall gar ein größeres Problem?