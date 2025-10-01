40 Jugendliche gehen im Stadtpark aufeinander los: Auslöser war wohl Liebesbeziehung

Ein Leser hatte sich nach der größeren Auseinandersetzung im Sendener Stadtpark bei unserer Redaktion gemeldet. Er sprach von einem Mob junger Menschen, etwa 50 bis 100 Personen, der sich wohl verabredet hatte. Schüsse aus einer Schreckschusspistole und Pfefferspray kamen zum Einsatz, berichtet später die Polizei. Die Ermittler gehen von lediglich etwa 40 beteiligten Personen aus. „Durch die Bank“ alle Nationalitäten seien vertreten gewesen, teilte Timo Grötzinger, der stellvertretende Leiter des Polizeireviers Senden mit. Mittlerweile sind die Hauptakteure identifiziert. Auch zum Auslöser des Tumults gibt es Neuigkeiten.

Ereignet hatte sich der Vorfall vor etwa anderthalb Wochen. Am Samstagabend, 20. September, war es gegen 19 Uhr im Sendener Stadtpark zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Bei den Hauptverantwortlichen handelt es sich nach Polizeiangaben um sechs Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft.

Grund des Streits war wohl eine Liebesbeziehung, so die Polizei in einer erneuten Mitteilung zum Sachverhalt. Nachdem den Ermittlern bekannt wurde, dass es zu einem erneuten Aufeinandertreffen am vergangenen Wochenende kommen sollte, seien die Beteiligten im Rahmen von sogenannten „Gefährderansprachen“ sensibilisiert worden. Außerdem hätten die Hauptakteure ihre Mobiltelefone vorübergehend bei der Polizei abgeben müssen. „Die Maßnahmen führten zum Erfolg. Bislang kam es zu keinen weiteren Straftaten“, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)