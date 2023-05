Senden

12:59 Uhr

52-Jähriger entdeckt Schlange im Garten in Senden

Äskulapnattern können so lang werden wie mancher Erwachsener groß ist. Angst muss man aber keine haben. Für Menschen sind die Tiere nicht gefährlich - sie haben kein Gift.

Ein Reptil, das nicht in unseren Breiten eher selten zu sehen ist, sorgt in einem Garten in Senden für Aufsehen. Der Entdecker fängt die Schlange selbst.

Der Schreck muss groß gewesen sein, als ein 52-jähriger Mann in seinem Garten im Pfarrer-Moog-Weg am Dienstag eine Schlange entdeckte. Der Mann zeigte sich aber tatkräftig und fing das Tier ein und rief die Polizei. Die staunte ebenso. Polizei bringt Schlange aus Garten in Senden zum Reptilien-Zoo Neu-Ulm Nachdem die Schlange entsprechend verwahrt wurde, brachten die Polizeibeamten die Schlange zum Reptilienzoo in Neu-Ulm, um dort eine Artenbestimmung vornehmen zu lassen. Da es sich aus Expertensicht um eine sogenannte Äskulapnatter handelte, welche bei uns in Deutschland heimisch ist, konnte die ungiftige Schlange in die Freiheit entlassen werden. (AZ)

