Senden

17:08 Uhr

66-Jähriger fährt gegen geparkten Lastwagen und wird verletzt

In Senden kam es am Montagabend zu einem Autounfall, weil ein Mann einen geparkten Lastwagen am Straßenrand nicht sah und dagegen fuhr. Der Schaden ist groß.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am frühen Montagabend ein 66-jähriger Autofahrer in Senden auf der Uffholtzer Straße. Dort war auf der rechten Straßenseite ein Lastwagen geparkt, den der Mann offenbar übersah. Er krachte dagegen und wurde dabei mittelschwer verletzt. Der 66-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt, dass bei dem Unfall ein Sachschaden von mehr als 14.000 Euro entstand. (AZ)

