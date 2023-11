67-Jährige verursacht Verkehrsunfall auf Kreuzung in Senden

Auf einer Sendener Kreuzung krachte es, weil eine 67-Jährige die Vorfahrt eines anderen Autos missachtete. Wie viel Schaden dabei entstand.

Am frühen Montagabend ist eine 67-Jährige mit ihrem Auto an der Kreuzung Berliner Straße – Königsberger Straße in Senden von der Berliner Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dabei missachtete sie nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines in der Königsberger Straße herannahenden Autos

Bei einem Unfall in Senden entstand ein Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro

Im Kreuzungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro entstand. (AZ)