81-Jährige aus Senden löscht brennenden Christbaum in ihrer Wohnung

Am Donnerstagabend ist es in Senden zu einem Zimmerbrand gekommen: Auf dem Weihnachtsbaum einer 81-Jährigen brannten Wachskerzen, die den Baum entzündeten.

Am Donnerstagabend, gegen 17.20 Uhr, hat es in einer Wohnung in der Buchenstraße in Senden gebrannt. Die 81-jährige Bewohnerin hatte im Wohnbereich einen Weihnachtsbaum, auf dem der Polizei zufolge insgesamt 17 Wachskerzen brannten. Diese entzündeten den trockenen Tannenbaum. Er fing Feuer und brannte ab. Die Frau löschte den brennenden Christbaum laut Polizei mit Wasser aus einem Eimer ab, so dass der Brand bereits gelöscht war, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Feuerwehr Senden entfernt die verkohlten Reste des abgebrannten Weihnachtsbaums

Im Einsatz waren die Feuerwehr Senden, mehrere Rettungswägen, ein Notarzt und mehrere Polizeistreifen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der Sachschaden an der Inneneinrichtung dürfte sich nach Polizeiangaben jedoch im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen. Die Feuerwehr Senden entfernte die verkohlten Reste des Tannenbaums und durchlüftete die Wohnung. Wie die Polizei berichtet, konnte die 81-Jährige im Anschluss wieder in ihre Wohnung zurück, Angehörige kümmerten sich in der Folge um die Frau. (AZ)