Angriff auf israelisches Geschäft in Senden: Das sagt der Ladenbesitzer

Plus Andreas Langrock war im Moment des Angriffs in seinem Laden. Es hätte lebensgefährlich sein können, sagt er. Das israelische Geschäft betreibt er aus "Idealismus".

Von Michael Kroha

Als Steine in der Nacht zum Samstag durch das Schaufenster seines Ladens fliegen, ist Andreas Langrock vor Ort. "Zufall" war das, sagt er. Seit circa einem Dreivierteljahr betreibt der 51-Jährige das Geschäft "BeitShalom" in Senden. Dort bietet er israelische Feinkostenwaren an. Zwar wisse er es derzeit nicht, er geht aber davon aus, dass der Angriff der aktuellen Lage in Israel und dem Hamas-Terror dort geschuldet ist. "Gott sei Dank war ich nicht im selben Raum, sonst hätten sie mich erwischt", sagt er. "Das wäre lebensgefährlich gewesen."

Warum er "zufällig" die Nacht dort verbrachte, lässt er offen. "Normalerweise schlafe ich nicht dort", sondern zu Hause in Illertissen-Au, sagt er. Doch wirklich zum Schlafen sei er nicht gekommen. Er habe lange Videos im Internet angeschaut, sei im Halbschlaf gewesen. "Da kamen schon die Schläge." Jene Personen, die dafür verantwortlich sind, habe er nicht gesehen. Er habe sich in einem Raum befunden. Sowohl er als auch der oder die Täter hätten für ihn unerkannt entkommen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

