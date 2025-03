Junger Zündler steckt Tischtennisplatte in Brand

Weil einige Jugendliche rasch geschaltet und die Polizei alarmiert hatten, konnte ein junger Zündler schnell ermittelt werden. Am Samstagnachmittag riefen die jungen Leute bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm an und meldeten, dass jemand soeben eine Tischtennisplatte am Bolzplatz in Aufheim durch ein Feuer beschädigt habe. Weil die Jugendlichen so schnell reagiert hatten, erwischte eine Streifenbesatzung der Polizeistation Senden einen bereits polizeibekannten 22-Jährigen in unmittelbarer Nähe. Weil die Tischtennisplatte nicht komplett in Flammen aufgegangen war, wurde die Feuerwehr nicht mehr benötigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Brandlegung. Er wurde noch vor Ort wieder laufen gelassen. (AZ)

