Auto kippt bei Unfall nahe Inhofer-Kreisel um: Eine Person verletzt

In Senden nahe des Kreisverkehrs bei Möbel Inhofer ist es am Gründonnerstag zu einem Unfall gekommen. Nach bisherigen, vorläufigen Erkenntnissen der Polizei wurde dabei eine Person leicht am Arm verletzt.

An der Kreuzung Ulmer Straße und Fischerstraße soll es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen sein. Ein Verkehrsteilnehmer habe wohl die Vorfahrt des anderen missachtet. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte ein Fahrzeug um und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Sobald uns weitere Informationen zum Unfall bekannt sind, aktualisieren wir diesen Artikel.