Auto verletzt Pedelec-Fahrerin in Senden leicht

Bei einem Unfall in Senden stießen ein Auto und eine Pedelec-Fahrerin auf einer Kreuzung zusammen.

Am Samstag gegen 08.30 Uhr ist ein 34-Jähriger mit seinem Auto an der Kreuzung Siemensstraße – Daimlerstraße in Senden von der Siemensstraße kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dabei missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt einer in der Daimlerstraße herannahenden 17-jährigen Fahrerin eines Pedelecs.

Auto und Pedelec stießen in der Kreuzung in Senden zusammen

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen der Pedelec-Fahrerin und dem Auto. Die Fahrerin des Pedelecs wurde leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. (AZ)