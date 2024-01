Autofahrer fährt in Senden in abbiegenden Bagger

In Senden ist ein Autofahrer in einen abbiegenden Bagger gefahren, weil er ihn überholen wollte.

Ein Baggerfahrer ist am Montagvormittag von der Ulmer Straße nach links in Richtung Fuggerstraße in Senden abgebogen. Ein Autofahrer, der hinter dem Bagger fuhr, setzte nach Angaben der Polizei genau in dem Moment zum Überholen an, als der Bagger abbog.

Bei dem Verkehrsunfall in Senden entsteht ein hoher Sachschaden

Die zwei Fahrzeuge stießen zusammen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. (AZ)