Autofahrer übersieht in Senden anderes Auto und stößt mit ihm zusammen

Nach dem ein Autofahrer in Senden in einer Einbahnstraße hielt, übersah er beim Anfahren ein anderes Auto.

Ein Autofahrer hat am Dienstag nach Angaben der Polizei in der Brucknerstraße in Senden, einer Einbahnstraße, zunächst am linken Fahrbahnrand angehalten.

Als er kurze Zeit später wieder vom linken Fahrbahnrand anfuhr übersah er ein Auto, das in diesem Moment rechts an ihm vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro entstand. (AZ)