Autofahrerin fährt in Senden in abbremsenden Kleintransporter

In Senden kam es Freitagnachmittag zu einem Auffahrunfall, weil der Fahrer eines Kleintransporters abbremsen musste.

Der 61-jährige Fahrer eines Kleintransporters ist am Freitag gegen 13 Uhr auf der Sankt-Florian-Straße in Senden gefahren. An der Einmündung zur Königsberger Straße musste er nach Angaben der Polizei verkehrsbedingt abbremsen.

Beim Unfall in Senden entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro

Eine ihm nachfolgende 52-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 61-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. (AZ)