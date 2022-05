Autofahrerin touchiert Radlerin und sucht jetzt die Geschädigte

Eine 46-Jährige touchiert mit ihrem Auto eine Radfahrerin, beide scheinen ohne Schaden davonzukommen. Doch nun glaubt die Autofahrerin selbst nicht mehr daran.

Am Montag um 17.25 Uhr hat es in der Schubertstraße in Senden eine kleine Kollision gegeben. Beim Versuch, rückwärts auszuparken, stieß eine 46-Jährige gegen eine Radfahrerin. Laut Polizei teilte die Geschädigte der Autofahrerin anschließend mit, dass ihr nichts passiert sei. Deshalb trennten sich beide Frauen, ohne Personalien auszutauschen.

Später stellte die Autofahrerin aber einen Schaden von rund 1100 Euro an ihrem Wagen fest. Sie vermutet, dass die Radfahrerin ebenfalls nicht ohne Schaden habe davonkommen können. Deshalb bittet die Polizei Weißenhorn nun die Geschädigte oder weitere Zeugen sich unter Telefon 07309/96550 zu melden. (AZ)