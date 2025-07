Katze in Senden angeschossen und verletzt: Polizei sucht Zeugen

Eine Katze ist kürzlich in Senden-Ey angeschossen und verletzt worden. Die Tat ereignete sich laut Polizei bereits am Mittwoch, 26. März, zwischen 8 und 17 Uhr. Offenbar schoss ein bislang unbekannter Täter mit einer Kleinkaliberwaffe im Bereich des Maderholzwegs auf das Tier. Die Katze musste durch einen Tierarzt versorgt werden. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

