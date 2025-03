Unbekannter zersticht vier Autoreifen

In einem Fall von Sachbeschädigung muss nun die Polizei in Ay ermitteln. Am Samstagnachmittag hatte ein 50-jähriger Autobesitzer bei der Polizeistation Senden angezeigt, dass an seinem Pkw alle vier Reifen zerstochen worden waren. Der Pkw war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Lusthauser Straße geparkt. Der Tatzeitraum konnte von Freitag, 23:30 Uhr auf Samstag, 8 Uhr eingegrenzt werden. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis