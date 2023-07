Senden

Bahn sucht Lösungen für Bahnübergänge und Lärmschutz an der Illertalbahn

Plus Erkenntnisse gibt es bald, doch geschehen wird an der Strecke Ulm–Kempten wohl so schnell nichts. Dafür tut sich beim Weißenhorner viel, auch ein Fest steht an.

Es dürfte ein spannender Herbst werden für Menschen, die viel mit der Bahn unterwegs sind oder entlang der Bahngleise leben. Die einen müssen sich auf mehrere Wochen Ersatzverkehr mit Bussen einstellen, die anstelle des Weißenhorners fahren. Die anderen können mit ersten Erkenntnissen zu neuen Lärmschutzmaßnahmen entlang der Illertalbahn rechnen. Bei den Bahnübergängen dürfte sich dagegen vorerst nichts tun – auch wenn die Arbeit an Lösungen läuft.

"Mit der Situation sind alle sehr unglücklich", sagt Oliver Dümmler über den unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen. Der Geschäftsführer des Vereins Regio-S-Bahn Donau-Iller ist bei Konflikten oft als Vermittler gefragt, er kennt den Ärger über die Stelle, an der es mehrere schwere Unfälle gegeben hat. Der Bahnübergang habe Bestandsschutz: "Wenn man so ein Ding anpackt, muss man das komplett genehmigen lassen." Das dauere, auf die Formalien habe die Bahn keinen Einfluss. Aktuell werden Pfeifsignale abgegeben, wenn Züge einfahren – zum Leidwesen von Anwohnerinnen und Anwohnern. Der Ärger sei verständlich, meint Dümmler. Doch die Bahn sah offenbar keinen anderen Weg, um auf die Unfälle zu reagieren. Der Bahnfachmann bezeichnet es als unverständlich, dass Menschen rote Ampeln an Bahnübergängen ignorieren. Die Züge seien mit 140 km/h unterwegs: "Im Straßenverkehr kommt doch auch niemand auf die Idee, vor einem Auto über die Autobahn zu rennen."

