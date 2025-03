Bargäste geraten aneinander – dabei wird ein 75-Jähriger leicht verletzt

In einer Bar in der Hauptstraße in Senden ist es am Samstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Gästen gekommen. Ein 75-Jähriger erstattete Anzeige bei der Polizeistation Senden.

Der Grund für den Streit in der Bar in Senden ist bislang unklar

Im Verlauf des Abends war dieser mit einem bislang unbekannten Täter und aus unbekannten Gründen in einen Streit geraten, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der Geschädigte wurde laut Polizei leicht verletzt und musste nicht medizinisch behandelt werden. Zeugenhinweise an die Polizeistation Senden, Telefon 07307/910000. (AZ)