Beim Einfahren nicht aufgepasst: 31-Jähriger verursacht Unfall in Senden

Weil ein 31-Jähriger ein anderes Auto in Senden übersah, stieß er mit diesem zusammen. Wieviel Schaden dabei entstanden ist.

Ein 31-Jähriger ist am Donnerstag mit seinem Kleintransporter in der Mozartstraße in Senden vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr eingefahren.

Ein 31-Jähriger übersah in Senden ein anderes Auto

Dabei übersah er nach Angaben der Polizei ein vorbeifahrendes Auto und stieß mit diesem zusammen. Bei diesem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro. (AZ)