Betagter Autofahrer kollidiert mit dem Gegenverkehr

Ein betagter Autofahrer hat einen Unfall verursacht, der nach Einschätzung der Polizei etwas mit seinem Alter zu tun haben könnte.

Am Samstagabend fuhr ein 75-jähriger Mann von Senden in Richtung Aufheim. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache mehrmals in den Gegenverkehr und streifte zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Durch aufgewirbelte Fahrzeugteile wurde zudem ein weiterer Pkw, welcher unmittelbar hinter dem Rentner fuhr, beschädigt.

Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt, jedoch wurde der Rentner vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache bedarf weiterer Ermittlungen, erklärt die Polizei. Ersten Anzeichen zufolge sei sie in der allgemein unsicheren Fahrweise und des fortgeschrittenen Alters des Fahrers zu finden. Ob dieser Verkehrsunfall führerscheinrechtliche Konsequenzen haben wird, sei Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)