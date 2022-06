Brand in Senden: Einsatzleiter bemerkt das Feuer von Zuhause aus

Plus Weil Ralf Willer so schnell reagierte, wurden zahlreiche Menschen aus dem brennenden Gebäude gerettet. Auch die Einsatzkräfte kamen rasch zum Löschen.

Schnelle und kompetente Hilfe bekamen die 18 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Senden beim Brand ihres Gebäudes, weil ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes genau gegenüber wohnt und seine Ehefrau vom Küchenfenster aus zufällig den Brand sah.