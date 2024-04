Brückenarbeiten an B28: Weitere Verkehrsbehinderungen drohen ab Montag

Bei der Sanierung der Brücke über die B28 bei Senden jetzt eine neue Bauphase an. Ab Montag muss mit weiteren Einschränkungen im Verkehr gerechnet werden.

Neben der Sanierung der Fahrbahndecke auf der B28 findet derzeit gleichzeitig die Instandsetzung der Brücke über die Bundesstraße bei Senden statt. Seit rund einem Monat laufen die Arbeiten auf der Staatsstraße 2031 zwischen Gerlenhofen und Senden. Nun wird der Austausch des westlichen Teils der Brücke an. Ab Anfang kommender Woche wird es daher zu weiteren Verkehrseinschränkungen an der Stelle kommen, wie das Staatliche Bauamt Krumbach am Freitag mitteilt.

Standen bislang in beide Fahrtrichtungen jeweils zwei Fahrspuren auf der Brücke zur Verfügung, wird das ab Anfang kommender Woche nicht mehr der Fall sein. Wegen der neuen Bauphase wird auf der Brücke künftig nur noch eine Spur zur Verfügung stehen. Die Auffahrt auf die B28 aus Richtung Neu-Ulm kommend bleibt zudem weiterhin gesperrt.

Der Umbau der Verkehrsführung erfolgt voraussichtlich am Montag im Laufe des Tages. Wenn alles planmäßig verläuft, sind die Arbeiten an der westlichen Brückenhälfte laut Bauamt bis Mitte Juni abgeschlossen. Anschließend beginnen die Arbeiten auf dem östlichen Brückenteil. (AZ)

