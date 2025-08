Bundesverdienstkreuz für Helmut Kirchhauser: Ein Leben fürs Helfen und das THW

Es hätten auch andere verdient, da ist sich Helmut Kirchhauser sicher. Und die Ehrung gelte nicht nur ihm, sondern „der gesamten Mannschaft“, betont er. Gleichwohl freut er sich, am Mittwoch in Kempten mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden zu sein. Seit 46 Jahren ist der heute 64-Jährige Mitglied beim Technischen Hilfswerk (THW), 18 Jahre lang war er Zugführer, 20 Jahre lang Ortsbeauftragter in Neu-Ulm und seit gut zwei Jahren ist der Sendener glücklich darüber, für dieses Amt einen „guten Nachfolger“ zu haben. Mehr als 40.000 Stunden, das sind umgerechnet etwa 26 Arbeitsjahre, leistete Kirchhauser für das THW und damit für die Allgemeinheit. „Schnelles und profihaftes Helfen“, das ist sein Leitspruch.

