Concordia Ay spielt „Ein Hoch auf Senden"

In einem schön geschmückten und gut besuchten Bürgerhaus begrüßte der Vorstand, Peter Hertle, beim Konzert „Bunte Musik – Ein Hoch auf Senden“ herzlich alle Freunde, die der Chorgemeinschaft Concordia Ay und der Musik zugetan sind.

Mitgestaltet wurde das Programm durch das Trio „Edelholz“, das die dargebrachten Arrangements eindrucksvoll und mit viel Herzblut gespielt hat. Das Trio setzte sich wie folgt zusammen: an der Oboe Gudrun Fischer, an der Klarinette Brigitte Wörz und am Fagott Ralf Ostrowski.

Mit einem vielseitigen Repertoire bekannter und beliebter Melodien, bestehend aus Schlagern, Klassik, Folklore und Liedern aus der Vergangenheit des Chores, verzauberten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Frau Marina Biegler beschwingt und stimmungsvoll die Zuhörer. Einfühlsam und gekonnt wurde der Chor von Frau Ludmilla Kobzareva am Flügel begleitet.

Ein besonderer Leckerbissen war das Stück „Romanze“ von Dmitry Schostakowitsch, vorgetragen von Irina Klement (Gesang), Ludmilla Kobzareva (Klavier) und Marina Biegler (Geige).

Im Rahmen dieses Konzertes wurde Elsa Kuhlmann für 25 Jahre passive Mitgliedschaft geehrt. Sie erhielt eine Urkunde sowie ein kleines Geschenk. Für 50 Jahre aktives Singen wurde Peter Hertle geehrt. Als Dank für sein vielseitiges aktives Engagement im Verein wurde eine Urkunde und ein Präsent überreicht.

Für 25 Jahre erfolgreiche Leitung des Chores wurde Marina Biegler mit der Ehrendirigentschaft ausgezeichnet. Die höchste Auszeichnung, die ein Chor verleihen kann.

Am Schluss bedankte sich der Vorstand ganz herzlich bei allen Akteuren sowie Helfern, die zum Gelingen des Konzertes beigetragen haben und wünschte dem Publikum, dass dieser Abend hoffentlich noch lange in angenehmer Erinnerung bleiben wird.

