Deutsch-französischer Tag

Ende Januar fand zu Ehren des deutsch-französischen Tags an der Städtischen Wirtschaftsschule Senden ein erfolgreicher Crêpes-Verkauf statt. Im Rahmen des Wahlfachs Französisch, das einmal wöchentlich am Nachmittag angeboten wird, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit der französischen Sprache und (Ess-)Kultur in Kontakt zu treten. Dank Teigspenden von den Eltern der Wahlfachschülerinnen und -schüler konnten die Crêpes bereits am Vortag während des Nachmittagsunterrichts zubereitet werden.

Der Verkauf während der Pause war nicht nur ein kulinarisches Highlight, sondern auch ein gelungenes Beispiel für Teamarbeit und Selbstorganisation. Die Beteiligten hatten viel Spaß beim Backen und beim Verkaufen, wodurch auch ihre praktischen Alltagsfähigkeiten gefördert wurden.

Alle Einnahmen kommen dem Verein Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen) zugute, was dem Event einen zusätzlichen sozialen Aspekt verlieh. Insgesamt war die Aktion ein voller Erfolg, der die Gemeinschaft an der Wirtschaftsschule stärkte und das Bewusstsein für die deutsch-französische Freundschaft förderte.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.