Die Folgen von Long Covid: Wenn Corona zu einem "Monster im Nebel wird"

Jeder zehnte Corona-Erkrankte leidet an Spätfolgen des Virus. Noch ist wenig über Long-Covid bekannt. Deswegen klärten Experten jetzt in Senden auf.

"Ich schlafe den halben Tag", "ich kann kaum Treppensteigen", "ich habe Schmerzen" – solche Nachwirkungen einer Covid-Infektion machen vielen der rund 80 Zuhörerinnen und Zuhörer zu schaffen, die zum "Aktionstag Long-Covid“, veranstaltet von der Gesundheitsregion Plus im Landkreis Neu-Ulm, gekommen waren. Obwohl ihre Infektion schon Monate her ist, halten ihre Beschwerden an.

Nach einer Corona-Infektion ist Long Covid ist ein verbreitetes Problem

Müdigkeit, rasche Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Konzentrationsprobleme, Haarausfall, Schmerzen oder Depressionen – die Liste der Krankheitszeichen, die die Betroffenen entwickeln, ist lang und vielgestaltig. Doch die Forschung steht noch am Anfang, das wurde schnell klar bei den Vorträgen der Fachleute aus der Medizin im Sendener Illertalforum Bürgerhaus. Sie referierten über die häufigsten Symptome von "Long Covid", über Risikofaktoren und über Maßnahmen, die helfen, mit all den Schwierigkeiten umzugehen, für die es oft genug keine eindeutige Erklärung gibt.

Christine Lübbers vom Selbsthilfebüro Korn, Verbandschef Otto Rommel, Organisator Marc Löchner und Imke Schmid, Sprecherin der Ulmer Selbsthilfegruppe "Long Covid Ulm / Neu-Ulm" (von links). Foto: Angela Häusler

"Das Monster im Nebel", so nannte Professor Dominik Buckert von der Ulmer Uniklinik für Innere Medizin das Krankheitsbild. "Long Covid", von dem Mediziner sprechen, wenn Corona-Patienten länger als vier Wochen mit Symptomen kämpfen. Buckert arbeitet an einem Forschungsprojekt zu den Spätfolgen mit und berichtete über bisherige Erkenntnisse. Unter anderem habe sich gezeigt, dass es sinnvoll sei, die betroffenen Patienten in verschiedene Untergruppen einzuteilen, so der Experte. Denn es gebe sowohl Menschen, bei denen das Virus eine bestehende Erkrankung verschlimmert habe, als auch solche, bei denen keine Organstörung festzumachen ist. In den meisten Fällen immerhin "sind die Phänomene mit der Zeit rückläufig".

Leiter der Ulmer Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik macht Hoffnung

"Hoffnung ist absolut angesagt", machte auch Professor Harald Gündel, Leiter der Ulmer Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, den Betroffenen Mut. Denn im Großen und Ganzen erinnere der Verlauf der Long-Covid-Beschwerden an den Zustand nach schweren Infektionen ganz allgemein – und der bessere sich in der Regel wieder. Gerade, wenn sich die Genesung lange hinzieht, komme dem Verhalten der Patienten große Bedeutung zu, betonte er. Da sei es wichtig, die Krankheit zunächst zu akzeptieren und, soweit möglich, selbst aktiv zu werden. "Es ist eine komplexe Krankheit mit komplexen Folgen“, sagte Gündel, und riet von zu großer Schonung ab – individuell angepasstes Ausdauertraining etwa sei viel hilfreicher. Atemtechniken oder Meditation bauten Anspannung ab, und der Austausch mit anderen Betroffenen könne entlasten.

Es gibt eine Selbsthilfegruppe "Long Covid Ulm / Neu-Ulm"

Letzteres beherzigen die 24 Mitglieder der Selbsthilfegruppe "Long Covid Ulm / Neu-Ulm", die zweimal pro Monat im Ulmer Generationentreff zusammenkommen. Deren Sprecherin ist Imke Schmid, die selbst unter Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung leidet und beim Aktionstag davon berichtete. Im Nachgang der Infektion im November 2020 bekam sie unter anderem Atembeschwerden, Brustschmerzen und Schwindel, es folgte ein Ärzte-Marathon, gefunden wurde nichts. "Das Schlimmste ist, dass man sich nicht ernst genommen fühlt", sagte sie, "das macht uns Betroffenen sehr zu schaffen". Bis heute hat sie ihre Leistungsfähigkeit nicht zurück, "ich bin ein anderer Mensch". Ähnlich geht es Otto Rommel, der die "Interessenvertretung Post-Covid-Erkrankter e. V.“ gegründet hat, ein Dachverband, zu dem auch die Ulmer Gruppe gehört. In der Donaustadt gebe es derzeit so viel Nachfrage, dass möglicherweise eine zweite Gruppe gegründet wird, so Rommel, "der Bedarf nimmt zu". Interessenten können sich ans Selbsthilfebüro Korn wenden. Telefon: 0731/88034410, E-Mail-Adresse: kontakt@selbsthilfebuero-korn.de.