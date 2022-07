Senden

13:17 Uhr

Diese neuen Mieter ziehen in den ehemaligen Decathlon nach Senden

Lokal Seit Ende Oktober steht die Filiale von Decathlon in Senden leer. Nun möchten zwei neue Mieter in den ehemaligen Verkaufsraum im Iller-Center einziehen.

Von Carolin Lindner

Die Filiale des Sportriesen Decathlon im Iller-Center in Senden steht seit November leer. Decathlon war damit nur drei Jahre lang im Sendener Norden präsent, die einzige verbliebene Filiale in der Region befindet sich im Blautal-Center in Ulm. Doch nun tut sich was im Iller-Center: Die rund 2000 Quadratmeter große Fläche soll wieder vermietet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen