Konzerte, Spendengala und Magie: Diesen Herbst ist in Senden viel geboten

Im Bürgerhaus Illertalforum sollen künftig mehr Veranstaltungen stattfinden. Das Kulturbüro hat bereits einiges in Planung – auch einen Weihnachtsmarkt soll es wieder geben.

"Wir starten gerade erst wieder in die Normalität", sagt Verena Saur vom städtischen Kulturbüro über Planungen für den kommenden Herbst und Winter. Coronabedingt hatten in den beiden letzten Jahren die allermeisten Veranstaltungen ausfallen müssen, einige davon wurden gleich mehrfach aufgeschoben. Nun hoffen die Sendener Kulturmacher, dass die geplanten Vorstellungen diesmal auch wirklich stattfinden könnten.

Im Bürgerhaus Senden sollen mehr Veranstaltungen stattfinden

Zudem soll nun vermehrt daran gearbeitet werden, das Bürgerhaus auch wochentags mit Veranstaltungen zu füllen. Der Stadtrat hatte diese Devise im vergangenen Jahr ausgegeben, um die Auslastung des Hauses zu erhöhen und mehr Geld einzunehmen. Zu diesem Zweck soll das Haus mehr und mit neuem Auftritt beworben werden, dazu gehören eine eigene Internetseite und auch neu gestaltetes Werbematerial.

Musik, Zauberei und Texte sind in den kommenden Wochen im Illertalforum Bürgerhaus unter anderem geboten. Den Start machte Anfang dieses Monats die Musikschule Senden mit einem Krabbelkonzert, das sich an junge Eltern und ihre Kinder richtete.

Am 16. Oktober ist Geigerin Barbara Helfgott mit ihrem fünfköpfigen Damen-Ensemble Rondo Vienna zu Gast im Illertalforum. Die Musikerinnen kombinieren Klassik und Pop auf ihre ganz eigene Art und sorgen mit ihren mitreißenden Arrangements immer wieder für Begeisterung. Los geht es um 16 Uhr. Schlagerfans sind Die Paldauer seit vielen Jahren ein Begriff. In Senden wollen die sechs erfolgreichen Musiker am 22. Oktober ab 19.30 Uhr ein weiteres Mal für einen proppenvollen Saal sorgen.

Nicht nur Musik ist außerdem eine Woche später im Bürgerhaus geboten, wenn der Sendener Wohltätigkeitsverein Heart for Life zur Spendengala einlädt. Karten gibt es im Vorverkauf direkt beim Verein.

Eine "skurrile Zauber-Halloween-Show" wiederum verspricht das Magierduo Siebensinn & Friends am 31. Oktober um 19.30 Uhr. Nachgeholt wird außerdem die Lesung mit dem Autor Jürgen Seibold: Er liest am 30. November, 19.30 Uhr, aus seinem jüngsten Werk: "Mein perfektes Ich kann mich mal". Den Advent läutet dann die Iveco-Big Band am 4. Dezember ein: "Swinging Christmas" heißt es dann im Bürgerhaus, Beginn ist 17 Uhr.

Senden plant heuer wieder einen Weihnachtsmarkt

Zudem bereiten die Mitarbeiter jetzt auch den Weihnachtsmarkt vor, der vom 8. bis 11. Dezember stattfindet. Zuletzt wurde er im Jahr 2019 durchgeführt. Laut Organisatorin Stefanie Zweckinger-Schwer war die Resonanz der nun angefragten Aussteller durchweg positiv. "Es gibt sogar eine Warteliste", erzählt sie, insgesamt werden circa 25 Aussteller dabei sein. Mitmachen wollen heuer mehr als zehn örtliche Vereine, die zumeist ein kulinarisches Angebot machen wollen. Die restlichen Stände werden von Hobbykunsthandwerkern aus Senden und der Region bestückt. Sendener Vereine, die Musikschule sowie zwei externe Ensembles sorgen zudem für ein musikalisches Rahmenprogramm.