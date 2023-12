Drei Autos werden in Senden angefahren, die Verursacher flüchten

Drei Autos wurden am Samstag in Senden angefahren und beschädigt. Die Polizei bittet nun um die Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Am vergangenen Samstag ist es in Senden nach Angaben der Polizei zu drei Unfallfluchten gekommen. Im ersten Fall wurde ein Auto, das von 13.00 Uhr bis 23.00 Uhr in der Zeisestraße parkte, angefahren und beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein derzeit noch unbekannter Zeuge beobachtete den Unfall und hinterließ an dem geschädigten Fahrzeug einen Zettel mit seinen Beobachtungen. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0, zu melden.

Ein Auto auf dem Parkplatz des Illercenters wurde beschädigt

Der zweite Fall betrifft einen Audi, der auf dem Parkplatz des Illercenters in der Berliner Straße Samstag zwischen 11.00 und 15.30 Uhr parkte und von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt wurde. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und an dem Audi entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07309/9655-0.

Auch auf dem Parkplatz eines Garten Centers wurde ein Auto angefahren

Im dritten Fall wurde ein Skoda auf dem Parkplatz eines Garten Centers in der Berliner Straße angefahren und beschädigt. Der Skoda parkte dort Samstag zwischen 10:45 Uhr und 11:35 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen werden auch hier gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0, zu melden. (AZ)