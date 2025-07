Dreister Versuch an SB-Kasse: Süßigkeiten für 1 Euro gescannt, Fernseher aber nicht

Ein dreister Versuch eines Ladendiebstahls hat sich am Donnerstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Berliner Straße in Senden ereignet. Ein 45-Jähriger gab dabei laut Polizei vor, ein Fernsehgerät im Wert von 350 Euro sowie Süßigkeiten im Wert von einem Euro erwerben zu wollen. Nachdem er sich schließlich mit beiden Artikeln zu einer Selbstbedienungskasse begab, soll er aber lediglich die Süßwarenartikel gescannt und bezahlt haben, nicht jedoch den Fernseher. Als er anschließend mit beiden Waren den Markt verlassen wollte, konnte er von einem Verkaufsmitarbeiter, dem die Tat aufgefallen war, angesprochen und gestoppt werden. Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)

