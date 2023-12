Senden

Drift-Partys auf Iller-Center-Parkplatz gestoppt: Das sagt die Polizei

Plus In zwei aufeinanderfolgenden Nächten lassen Autofahrer ihre Autos auf dem Iller-Center-Parkplatz im Schnee driften. Wie schätzt die Polizei die Lage dort ein?

Von Michael Kroha

Die einen bauen Schneemänner, andere gehen Schlittenfahren und wieder andere treffen sich auf einem großen Parkplatz, um ihre Autos driften zu lassen. Letzteres ist nach dem heftigen Wintereinbruch in der Region am Wochenende beim Iller-Center in Senden in gleich zwei aufeinanderfolgenden Nächten passiert. Beim ersten Mal sollen sich bis zu 50 Personen dort aufgehalten haben. Insgesamt fünf Fahrern müssen nun mit Konsequenzen rechnen. Wie schätzt die Polizei die Lage dort ein?

"Sie umringten die große Parkfläche und sahen zu wie Andere auf der schneebedeckten Fahrbahn mit ihren Autos drifteten." So beschreibt die Polizei in einer ersten Mitteilung die Ereignisse in der Nacht zum Samstag. Als eine Streife dort vorbeifuhr, seien zwei Männer gerade dabei erwischt worden, wie sie ihre Kreise auf dem schneebedeckten Parkplatz zogen. Die Beamten stoppten das gefährliche Treiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

