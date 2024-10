Espiritu Santo erklingt

Espiritu Santo wurde in der Kirche Heilig Geist zum Klingen gebracht. Das südamerikanische "Ensemble Mestizo" und der mexikanische Tenor Adam Sanchez erfüllten im Kirchweihgottesdienst von Heilig Geist zusammen mit dem Heilig-Geist-Ensemble die "Misa Criolla" von Ariel Ramirez in argentinischer Sprache mit Leben. Im Hintergrund die bunten Fresken des Günzburger Künstlers Franz Nagel, die die Aussendung und Evolution des Geistes darstellen, naturwissenschaftlich fundiert und von der Formensprache her abstrakt, davor das schwarz-bunte Völkchen der Musikanten, die die Weisheit der Liturgie hör- und fühlbar machten: im Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei, gemäß der zelebrierten Liturgie, unter der Leitung des Kirchenmusikers Anton Spengler. Adam Sanchez, der Tenor, hatte am Theater Ulm Engagements, ist am Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz tätig und sang schon mehr als einmal an der Bayerischen Staatsoper. Die "Misa Criolla" wurde zur Zeit des II. Vatikanischen Konzils geschrieben, seit dem es der katholischen Kirche erlaubt war, den Gottesdienst in der Volkssprache zu feiern. So nebenbei bemerkt: Das Konzil machte es auch möglich, dass so moderne, zukunftsorientierte Kirchen wie Heilig Geist gebaut werden konnten. Nomen est omen?

