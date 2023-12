Fahrrad am Sendener Bahnhof gestohlen

Unbekannte stehlen ein abgesperrtes Fahrrad am Sendener Bahnhof. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat.

Ein unbekannter Täter hat ein Fahrrad am Bahnhof Senden gestohlen, obwohl es abgesperrt war. Der Besitzer eines grauen Mountainbikes der Marke Cube stellte nach Angaben der Polizei sein Rad am vergangenen Dienstag gegen 11.45 Uhr am Bahnhof ab und sperrte es mit einem Schloss ab.

Die Polizei Senden bittet um Zeugenhinweise

Als er gegen 15.15 Uhr wieder zurückkam, war das Fahrrad nicht mehr da. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307-91000-0 zu melden. (AZ)