Faire Rosen zum Valentinstag

Am Valentinstag dreht sich alles um Liebe, Freundschaft und Wertschätzung. Doch an der Städtischen Wirtschaftsschule Senden wurde mit der Aktion „Faire Rosen“ auch ein Zeichen für nachhaltigen Konsum und soziale Gerechtigkeit gesetzt. Organisiert von der SMV (Schülermitverantwortung) in Zusammenarbeit mit Fairtrade, konnten Schülerinnen und Schüler über 160 fair gehandelte Rosen kaufen und mit einer persönlichen Botschaft verschenken.

Die Rosen stammen aus fairem Handel, was bedeutet, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen unter besseren Bedingungen arbeiten und gerecht entlohnt werden. „Wir wollten nicht nur Freude bereiten, sondern auch auf die oft schwierigen Arbeitsbedingungen in der Blumenindustrie aufmerksam machen“, erklärt ein Mitglied der SMV. Am 14. Februar verteilte die SMV die Rosen in den Klassen und es gab viele überraschte und strahlende Gesichter.

Die Aktion war ein schönes Zeichen für Wertschätzung und zeigt, dass der Valentinstag nicht nur ein Tag der Liebe ist, sondern auch eine Gelegenheit bietet, soziale Verantwortung zu übernehmen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.