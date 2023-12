Feuerwehreinsatz auf B28: Auto gerät in Brand

Beim Blick in den Rückspiegel muss ein 32-Jähriger Rauch und Warnzeichen anderer Verkehrsteilnehmer wahrnehmen. Die Feuerwehr kann nur noch ein Wrack löschen.

Auf der B28 bei Senden ist am Mittwochnachmittag das Auto eines 32-Jährigen ausgebrannt. Am Fahrzeug sowie an der Fahrbahn entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Der 32-Jähriger war demnach in Richtung Senden unterwegs, als während der Fahrt eine Kontrollleuchte auf dem Armaturenbrett des Wagen erschien und das Fahrzeug in den Notlauf schaltete. Beim Blick in den Rückspiegel konnte der 32-Jährige bereits Rauch und Warnzeichen anderer Verkehrsteilnehmer wahrnehmen. An der Anschlussstelle Senden stoppte er den Wagen und verließ ihn mit seinem Beifahrer. Kurze Zeit später stand das Auto in Brand und wurde bis zur Unbrauchbarkeit beschädigt.

Die Feuerwehren aus Neu-Ulm und Pfuhl waren zur Löschung des Fracks vor Ort und regelten den Verkehr. Da Betriebsstoffe aus dem Auto austraten, zogen die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg das Wasserwirtschaftsamt Neu-Ulm hinzu. Zu einer Gewässerverunreinigung sei es jedoch nicht gekommen, heißt es. (AZ)