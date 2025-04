Hoher Schaden nach Brand in Döner-Restaurant in Senden

Hoher Sachschaden ist am Dienstagmorgen bei einem Brand in einem türkischen Restaurant in Senden entstanden. Gegen 5 Uhr bemerkten Anwohner, wie Flammen meterhoch aus einem Fenster an der Gebäuderückseite schlugen und alarmierten die Feuerwehr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer in einem als Büro und Lager genutzten Anbau aus. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt im Bereich der Kühltruhen als Brandursache aus. Durch den Brand entstand eine starke Verrußung im gesamten Restaurant, das direkt daneben liegende griechische Restaurant blieb unbeschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 120.000 Euro geschätzt.

Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen im Einsatz. Verletzt wurde niemand, auch nicht in den Wohnungen über dem Restaurant. Für die Löscharbeiten musste die Kemptener Straße rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Anmerkung der Redaktion: Die Polizei war zunächst von einem Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro ausgegangen. Laut einer jüngsten Mitteilung beträgt dieser nun aber 120.000 Euro. Wir haben das aktualisiert.