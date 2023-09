Feuerwehreinsatz in Senden: Zigarette setzt Bett in Brand

Die Feuerwehr war in Senden im Einsatz. Ein Mann, der zuvor in ein Krankenhaus gebracht wurde, hatte wohl eine Zigarette auf einem Bett gelassen.

Eine Zigarette hat nach Polizeiangaben am Sonntag in Senden ein Bett in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte an. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 10.000 Euro

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Mann gegen 18.45 Uhr starken Rauchgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Straße und setzte einen Notruf ab. Die alarmierte Feuerwehr Senden, die mit Löschzug anrückte, stellte nach dem Eintreffen fest, dass ein Bett in einer Wohnung wahrscheinlich durch eine brennende Zigarette in Brand geraten war und löschte den Brand.

Wie sich herausstellte, war der Bewohner kurze Zeit vorher aufgrund eines medizinischen Notfalles ins Krankenhaus gebracht worden, ohne Hinweise auf die brennende Zigarette geben zu können. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung. (AZ)