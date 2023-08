Frau aus dem Raum Senden wird Opfer von Betrügern und verliert 2000 Euro

Betrüger haben bei einer Frau im Raum Senden Erfolg und erbeuten 2000 Euro. Jetzt warnt die Polizei erneut vor der Masche.

Eine Frau aus dem Raum Senden ist am Samstag zum Opfer von Betrügern geworden. Sie überwies 2000 Euro an einen vermeintlichen Angehörigen.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Geschädigte am vergangenen Samstag eine SMS auf ihr Mobiltelefon, in der sich der Absender als Angehöriger ausgab und die Frau dazu aufforderte, dass diese ihn unter der neuen Mobilfunknummer über einen bekannten Messengerdienst kontaktieren solle. Die Geschädigte nahm daraufhin Kontakt mit dem vermeintlichen Angehörigen auf und veranlasste letztlich für ihn eine Überweisung in Höhe von etwa 2000 Euro.

Die Polizei nimmt den erfolgreichen Betrugsfall zum Anlass, um nochmals ausdrücklich vor dieser Masche zu warnen. Bei dieser Betrugsvariante geben sich die Täter mittels SMS oder direkt über einen Messengerdienst als Angehörige aus. Damit die Angeschriebenen keinen Verdacht bezüglich der unbekannten Telefonnummer schöpfen, erklären die Betrüger, dass sie eine neue Telefonnummer haben. Im weiteren Verlauf geben die Täter vor, dass sie aktuell Probleme mit dem Online-Banking haben und fordern die Geschädigten auf, einen Geldbetrag auf ihr Konto zu überweisen oder für sie eine dringend fällige Rechnung zu begleichen. (AZ)