TödlicheUnfälle entlang der Illertalbahn: So reagiert die Deutsche Bahn

Plus Vier tödliche Zugunfälle zwischen Neu-Ulm und Memmingen binnen sieben Monaten, zuletzt starb ein 14-Jähriger in Senden. Wie reagiert die Bahn darauf?

Fünf tödliche Zugunfälle haben sich in den vergangenen fünf Jahren an unbeschrankten Übergängen entlang der Illertalbahn zwischen Ulm/ Neu-Ulm und Memmingen ereignet. Vier davon innerhalb der letzten sieben Monate. Dreimal hieß der Unfallort - wie berichtet - Gerlenhofen, einmal Heimertingen im Landkreis Unterallgäu. Am Montag kam nun Senden hinzu, ein 14-Jähriger kam ums Leben. Wie reagiert die Deutsche Bahn darauf? Auf Anfrage unserer Redaktion gab das Unternehmen eine Stellungnahme ab.