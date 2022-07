Senden

07:00 Uhr

Der Kunstverein Senden kürt drei Gewinner bei der Grafikausstellung

Lokal Eine spannende Grafik-Auswahl ist noch bis Sonntag im Bürgerhaus in Senden zu sehen. 87 Künstlerinnen und Künstler haben sich um drei Preise beworben.

Von Regina Langhans

Eine Fülle an Handzeichnungen, Druckgrafiken oder Fotografien erwartet Interessierte bei der 36. Schwäbischen Grafikausstellung im Bürgerhaus in Senden. Die Jury habe kritisch unter den 152 eingereichten Werken ausgewählt, sagt Dorothea Grathwohl, Vorsitzende des Kunstvereins Senden. 101 Exponate von 72 Kunstschaffenden haben es in die Schau geschafft. Zugelassen waren ausschließlich Originalarbeiten. Für die besten Grafiken gab es auch Preise.

