vor 17 Min.

Grüne Energie, gut für Mensch und Tier? Was das Ayer Iller-Wehr ausmacht

Plus Das Wasserkraftwerk an der Iller ist kürzlich saniert worden und versorgt die Umgebung. Mit einer Fallhöhe von 4,10 Metern kann einiges an Strom erzeugt werden.

Von Hannah Klippert

Gewaltige Wassermassen auf beiden Seiten machen es schwer, auf dem Damm zwischen Iller und Illerkanal etwas zu verstehen. An dieser Stelle befindet sich das Ayer Iller-Wehr Kraftwerk in Senden. Es wurde von einem Augsburger Familienunternehmen saniert und ist seit circa eineinhalb Jahren in Betrieb. Angeschlossen an das SWU-Netzwerk, versorgt es die Umgebung zuverlässig mit Energie. Diese ist so umweltfreundlich, wie die moderne Technik es nur zulässt und anderen erneuerbaren Energien sogar noch einen Schritt voraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

