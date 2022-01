Halbnackter Mann wütete in Senden: Ermittlungen nach kuriosen Videos eingestellt

Plus In Senden randalierte ein Mann, bekleidet nur mit Unterhose. Er warf einen Gullideckel auf ein Auto und wurde überwältigt. Warum die Ermittlungen eingestellt wurden.

Es war einer der Aufreger im Jahr 2021: Ein halbnackter Mann, bekleidet nur mit einer Unterhose und Socken, dreht mitten in Senden durch. Polizisten versuchen ihn zu beruhigen. Erst, als er einen Gullideckel auf ein Auto wirft, überwältigen ihn Passanten. Das alles wurde gefilmt und im Internet verbreitet. Die Polizei wurde für ihr Verhalten teils heftig kritisiert. Zwischenzeitlich gilt der Fall seitens der Behörden als abgeschlossen: Die Ermittlungen gegen den Mann wurden eingestellt. Aber warum? Und was ist mit den Menschen, die die Videos ins Netz stellten?