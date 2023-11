Haustüre in Senden mit Eiern beworfen

Unbekannte bewerfen eine Haustür in Senden mit Eiern – und das nicht zum ersten Mal. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag haben Unbekannte eine Haustüre in der Uhlandstraße in Senden mit Eiern beworfen. Dabei richteten sie laut Polizei einen Schaden im oberen zweistelligen Bereich an. Die Polizei vermutet, dass Jugendliche hinter dem Vorfall stecken.

Ähnliche Vorfälle gab es bei demselben Haus in Senden bereits öfter

Laut der Hauseigentümerin kam so etwas in der Vergangenheit bereits öfter vor. Die Polizei Senden bittet alle, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)