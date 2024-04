Betrunkener verursacht zwei Unfälle auf der B28

Nach einem Unfall auf der B28 fährt ein 32-Jähriger einfach weiter, wenig später endet seine Fahrt unfreiwillig nahe einem Kreisverkehr.

Ein 32 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf der B28 in Richtung Hittistetten gegen die Absperrung einer Baustelle gefahren. Der Mann fuhr im Anschluss zunächst mehrere Kilometer weiter in Richtung Aufheim, blieb jedoch vor einem Kreisverkehr im Grünstreifen stehen und fuhr sich dort aufgrund des aufgeweichten Bodens fest.

Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass der Fahrer betrunken war. Ein Atemalkoholtest am Unfallort ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von insgesamt rund 5000 Euro. Gegen den 32-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)