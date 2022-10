Streit auf B28 eskaliert: Mann sticht mit Messer mehrfach zu

Zwei Autofahrer geraten auf der A7 bei Senden in Streit. Die Situation eskaliert derart, dass einer der Männer ein Messer zückt und den anderen schwer verletzt.

Ein Streit zwischen zwei Autofahrern in der Nähe von Senden beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei in Neu-Ulm. Die beiden Männer fuhren am Samstag, 8. Oktober, mit ihrem jeweiligen Auto zunächst auf der A7 und anschließend auf der B28. Während der Fahrt kam es mutmaßlich zu gegenseitigen Nötigungen im Straßenverkehr. So teilt es die Polizei mit. Im weiteren Verlauf hielten beide Fahrzeuge auf dem Standstreifen in der Nähe der Ausfahrt Senden. Dort kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, im Rahmen derer der 59-Jährige mehrfach auf den 30-Jährigen mit einem Messer einstach.

Der 30-Jährige erlitt dadurch erhebliche Verletzungen und musste für eine sofortige Operation mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 59-Jährige wurde ebenfalls verletzt und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Aufgrund der Tatumstände wurde der 59-Jährige wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und der gefährlichen Körperverletzung vorläufig festgenommen.

59-Jähriger sitzt in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt

Die ersten polizeilichen Ermittlungen wurden laut Mitteilung der Kriminalpolizei Neu-Ulm zunächst von der Polizei Senden und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen wurden noch am Samstag von der Kripo unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen den 59-Jährigen. Er wurde am Sonntag der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht in Memmingen vorgeführt, die den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 59-Jährige wurde dann in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm um Zeugenhinweise von Personen, die Beobachtungen zu dieser Auseinandersetzung gemacht haben oder denen die zwei Fahrzeuge, ein blauer Golf und ein schwarzer Mercedes Geländewagen, auf dem Standstreifen der B28 am Samstagmittag kurz vor der Abfahrt Senden aufgefallen sind. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

