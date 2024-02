Tödlicher Unfall: 18-Jähriger ist zu Fuß auf A7 und wird von Autos erfasst

Der junge Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schwersten Verletzungen. Warum er zu Fuß auf der A7 unterwegs war, ist bislang unklar.

Ein 18-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen zu Fuß auf der A7 bei Senden unterwegs gewesen und von zwei Autos erfasst worden. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 4.30 Uhr. Aus bislang unbekannten Gründen habe sich der junge Mann auf der Fahrbahn zwischen dem Autobahndreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Nersingen befunden. Zwei Autos - das eines 64-Jährigen sowie das einer 61-Jährigen - kollidierten mit dem Mann. Der 18-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen, er starb noch an der Unfallstelle.

Die vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzte Staatsanwaltschaft ordnete Blutentnahmen, die Hinzuziehung eines Gutachters sowie die Sicherstellung eines unfallbeteiligten Fahrzeuges an. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Die Feuerwehren aus Senden und Weißenhorn waren mit etlichen Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Die Fahrbahn blieb für über vier Stunden für die Bergung und Unfallaufnahme komplett gesperrt. (AZ)