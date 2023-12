In Senden wurde eine Handtasche aus einem Fahrradkorb gestohlen

Die Handtasche einer 79-jährigen Radfahrerin wurde in Senden bei der Fahrt aus ihrem Fahrradkorb gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 16:05 Uhr ist eine 79-jährige Radfahrerin in Senden die Hauptstraße in Richtung Illerkirchberg entlanggefahren. Als sie sich etwa auf Höhe der Hausnummer 100 befand, fuhr sie laut der Polizei an einem dunkel gekleideten Mann vorbei, der sich seltsam verhielt.

Die Handtasche der Radfahrerin wurde aus ihrem Korb entwendet

Als die 79-Jährige zuhause ankam, stellte sie fest, dass ihre Handtasche, die sie in ihrem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger abgelegt hatte, nicht mehr da war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Tel 07307/91000-0 zu melden. (AZ)