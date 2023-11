Jahresausstellung des Kunstvereins Senden: "Who is Who" der regionalen Kunstszene

Dutzende Künstler und Künstlerinnen aus der Region sind bei der Mitgliederausstellung des Kunstvereins Senden vertreten. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

In der traditionellen Mitgliederausstellung des Kunstvereins Senden, die im Illertal-Forum (Bürgerhaus) noch bis Sonntag, 26. November, zu sehen ist, zeigt sich ein Großteil der Bandbreite, die Kunstschaffende zu bieten haben. 48 Künstler und Künstlerinnen – weniger als früher – haben 83 Arbeiten eingereicht, von denen 73 angenommen wurden und in der Ausstellung präsentiert werden. Gemalte Bilder nehmen dabei diesmal nicht den ganz großen Raum ein, dafür gibt es relativ viele Collagen, aber auch Radierungen, Fotografien, Installationen, Monotypen, Holzschnitte, Zeichnungen, Objekte und vieles mehr.

Einige der bekanntesten Kunstschaffenden der Region sind vertreten

Die Liste der Ausstellenden liest sich fast wie das "Who is Who" der Kunstszene in der Region. Mit dabei sind zum Beispiel Roswita Bardroff-Distler, Freya Blösl mit "Teufelin I" (Zeitungspapier und Leim) und "Teufelin II" (Alu gegossen), Dietmar Herzog mit "Mensch sein!" (Installation/Objekt), Johanna Hoffmeister mit zwei großformatigen, abstrakten Acrylbildern "Gestrandet" und "Angeschwemmt", Walter Holl mit zwei Ölbildern ("Felssturz" und "In Gedanken"), Annegret Polack-Papke mit neuen, für sie typischen, teils witzigen, teils hintergründigen Collagen in Mischtechnik, Eckard Rotter, der vor ein paar Jahren in Senden den Grafikpreis gewonnen hat, Elena Schoch mit "Seelenfresser" (Collage auf Papier), Günter Schrem mit zwei Fotografien, Reintraut Semmler mit der Fotografie-Collage "Hamburg" und Wolfgang Steiner mit zwei Arbeiten, um nur einige zu nennen.

Es ist immer wieder gut zu sehen, was die Künstlerinnen und Künstler zu bieten haben, wobei nicht alles hohen Ansprüchen genügt, vieles gutes künstlerisches Handwerk verrät und manches außergewöhnlich daherkommt. Jürgen Cornelius Ernst hat mit "Hommage á Mondrian" ein kleines Kunstwerk aus Polyethylen, Lackstift, Glas und Objektrahmen geschaffen, bei dem die Linien aus verschiedenen Blickwinkeln immer neue Gebilde ergeben. Reinhard Köhler wartet mit der mehrteiligen Bodeninstallation "Jabalia, mon amour" auf, mit dem er offensichtlich auf das 1948 errichtete Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina- Flüchtlinge hinweisen will. Hier schlägt die Aktualität deutlich durch. Das gilt auch für die eindrücklichen und beklemmenden Fotografien "Ausscheidungen des Wahnsinns" und "Wir schaffen das?" von Günter Schrem, die in Schwarz-Weiß vom Krieg zerstörtes Land und Gerät darstellen.

Mitgliederausstellung in Senden hat wenig Neues, aber viel Gutes zu bieten

Edith Nürnbergers als Monotypie/Materialdruck erstellte Schwarz-Weiß-Arbeiten tragen die Titel "Zeit für Entscheidung" und "Vom Gewinnen und Verlieren". Ditmar Schuster präsentiert zwei wohlgeformte Marmorobjekte auf Stelen mit den Titeln "Entwicklung 1" und "Entwicklung 2". Immer wieder schön sind die etwas skurrilen, teils gemalten, teils gezeichneten Bilder von Wolfgang Steiner. Bei "Drachenburg" fliegen wilde Fantasievögel durchs Bild, bei "Auto-Auto" erblicken die Besucher zwei herrliche Vehikel, die es so gar nicht gibt. Gila Steffe-Krugs Arbeit mit Stoffen, Fäden und Papier nennt sie ganz beziehungsreich "Verschlungen und Verbandelt". Eine stark verfremdete Fotografie zeigt Markus Fenkl mit "Spiegelung: Himmel/Bäume".

Immer wieder eine Augenweide sind die kleinen Köstlichkeiten von Annegret Polack-Papke, in dieser Ausstellung mit "Aus dem Sommeratelier I" und "Aus dem Sommeratelier II" vertreten. Da vergisst man, wie zum Beispiel auch beim Acryl-Mischtechnik-Bild "Mein Paradies gestalte ich selbst" von Angelika Haschler oder bei "Blumenwiese" von Brigitte Perzl-Reinhard, das triste Novemberwetter. Das kann Barbara Rotter mit ihrer wunderschönen Fotografie "Minus 25,5 Grad Celsius" hingegen nicht für sich in Anspruch nehmen. Eine sehr abwechslungsreiche Ausstellung, die zwar wenig grundsätzlich Neues, aber viel qualitativ Gutes zu bieten hat. Die Jahresgaben stammen von Dietmar Herzog und Gila Steffe-Krug.

Info: Die Öffnungszeiten im Bürgerhaus sind Mittwoch bis Samstag jeweils von 15 bis 18 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.