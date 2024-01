Senden

Jugendliche sprühen mit Feuerlöschern am Sendener Bahnhof

Am Bahnhof in Senden haben Jugendliche zwei Feuerlöscher versprüht. Was jetzt auf sie zukommt.

Mehrere Personen haben sich Dienstagabend am Bahnhof in Senden mit Feuerlöschern zu schaffen gemacht. Das teilten Zeugen der Polizei mit. Jugendliche versprühten am Bahnhof in Senden zwei Feuerlöscher Beim Eintreffen der Polizeistreifen aus Senden, Weißenhorn und Illertissen fanden die Beamten fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren. Die fünf versprühten nach Angaben der Polizei zwei Feuerlöscher, die sie zuvor aus dem Bahnhofsgebäude entwendet hatten, im Bereich des Bahnübergangs. Die Jugendlichen vom Sendener Bahnhof werden nun angezeigt Sie richteten damit einen Schaden im mittleren dreistelligen Bereich an. Die Jugendlichen erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und missbräuchlicher Benutzung von Nothilfemitteln. (AZ)

